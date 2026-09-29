Teenager haben Profis als Autodiebe abgelöst

Junge Täter nehmen zu

In beiden Fällen gehen die Ermittler nicht von Profidieben aus: „Der professionelle Kfz-Diebstahl, bei dem Banden mit Hightech-Geräten Autos stehlen und ins Ausland bringen, ist stark rückläufig bei uns“, so die gute Nachricht des erfahrenen Polizisten – aber: „Das große Problem sind Diebstähle durch junge Täter. Die suchen sich Autos, die unversperrt sind, oder wo der Schlüssel drinnen liegt, um damit Spritztouren zu unternehmen. Diese enden oft in Unfällen“, weiß Schmidseder, der monatlich mehrere solcher Fälle hat.