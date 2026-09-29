Alycia May: „Oft kam ich weinend nach Hause“

Hast du manchmal Sorge, dass sich Menschen aus deinem früheren Umfeld in deinen Nummern wiedererkennen?

Ich hoffe es sogar ein bisschen. Vielleicht bringt es ihnen eine gewisse Erkenntnis, denn oft wissen Menschen gar nicht, was sie mit anderen anstellen. Gleichzeitig möchte man auch nicht unbedingt zu jemandem hingehen und sagen: „Du hast mich verletzt, ich habe wegen dir gelitten“, weil man sich damit – unter Anführungszeichen – in eine schwächere Position begibt. Wenn sich jemand in meinen Songs wiedererkennt, freut mich das deshalb sogar. Vielleicht bewegt es die Person dazu, über sich selbst nachzudenken oder ihr Verhalten zu ändern.

In „Who Still Cares“ wird der Mond zu deinem Gesprächspartner. Mit wem sprichst du im echten Leben, wenn du dich allein oder unverstanden fühlst?

Ich gehe immer zu meiner Mama (lacht). Sie war immer für mich da und hat mir immer zugehört. In diesem Fall könnte sie sozusagen auch der Mond sein. Ich bete außerdem sehr gerne. Auch dadurch finde ich zur Ruhe.

Du hast erzählt, dass du früher gemobbt wurdest. Welchem Bild von dir selbst wolltest du damals gerecht werden?

Ich hatte sehr viel mit dem Neid anderer zu kämpfen. Ich war ein begabtes Kind, konnte vieles und lernte sehr schnell. Irgendwann kam ich an den Punkt, an dem ich all das verstecken wollte. Ich hatte gemerkt, dass die Leute anfingen, mich abzulehnen, sobald ich mich selbst zeigte – mit allem, was ich konnte und was mir Spaß machte. Deshalb jagte ich dem Idealbild einer Version von mir nach, die weniger ist als ich, damit mich die Leute akzeptieren. Das hat natürlich nicht funktioniert, weil man sich nicht dauerhaft verstellen kann. Aber ich habe lange sehr damit gekämpft.

Fällt es dir schwerer, über glückliche oder über ernste Themen zu schreiben?

Jein. Ein Thema muss mich bewegen. In der Zeit, in der dieses Album entstanden ist, haben mich vor allem die ernsteren Dinge beschäftigt. Ich schreibe aber auch gerne Liebeslieder und über glückliche Themen. Ich brauche einfach einen gewissen Impuls und ein starkes Gefühl. Das entsteht zwar öfter aus Traurigkeit, kann aber genauso etwas Positives sein.