Feuer im 26. Stock! Großeinsatz im Triiiple Tower

Rauch hoch über Wien! Am Dienstagmorgen ist auf einem Balkon im 26. Stock eines der Triiiple Towers in Wien-Landstraße ein Brand ausgebrochen. 65 Feuerwehrleute rückten zum Großeinsatz aus.
Gegen 6.45 Uhr ging der Alarm bei der Wiener Berufsfeuerwehr ein. Weil sich der Brand in einem Hochhaus befand, wurde automatisch Alarmstufe 2 ausgelöst, berichtet Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien Lukas Schauer gegenüber der „Krone“.
Flammen rasch unter Kontrolle gebracht
Der Brand war auf einem Balkon im 26. Stock ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit insgesamt 16 Fahrzeugen und 65 Einsatzkräften an. Mit einer Löschleitung gingen die Florianis gegen die Flammen vor und konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und vollständig löschen. Nach rund einer Stunde war der Einsatz bereits wieder beendet.
Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.
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