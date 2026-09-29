Feuer im 26. Stock! Großeinsatz im Triiiple Tower

Flammen rasch unter Kontrolle gebracht

Der Brand war auf einem Balkon im 26. Stock ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit insgesamt 16 Fahrzeugen und 65 Einsatzkräften an. Mit einer Löschleitung gingen die Florianis gegen die Flammen vor und konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und vollständig löschen. Nach rund einer Stunde war der Einsatz bereits wieder beendet.