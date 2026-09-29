Star-Alarm! Heidi, Kendall & Co. rocken Catwalk

Es war der Laufsteg der absoluten Superstars: Am Montagabend fand in Paris wieder die Show von L‘Oréal statt. Und auch dieses Jahr ließen sich Heidi Klum, Kendall Jenner, Cara Delevingne, Eva Longoria und Co. diesen Auftritt nicht entgehen.
Diese Laufsteg-Show hat längst Tradition: Wie schon in den letzten Jahren lud auch heuer L‘Oréal seine Superstars zur großen „Le Défilé“-Schau nach Paris. Und sie alle nahmen die Einladung gerne an.
Klum zeigte ihre Hammer-Kurven
Allen voran Heidi Klum, die ihre Hammer-Kurven in einem schwarzen Glitzerkleid mit XXL-Ausschnitt und Vokuhila-Schnitt zur Schau stellte. Und in dem Dress einfach fantastisch aussah.
Der „Bild“-Zeitung verriet Klum am Rande ihres Catwalk-Auftritts über das Älterwerden und wie sie damit umgeht. „Ich sehe jetzt eine reifere Frau im Spiegel, aber damit bin ich total fein“, erklärte sie. „Ich sehe, dass das Kindliche aus meinem Gesicht langsam verschwindet, aber die Lebensfreude und die Experimentierfreudigkeit sind immer noch da.“
Topmodels und Hollywoodstars als Blickfang
Doch Klum war nicht die Einzige, die am Laufsteg vor dem Eiffelturm für Furore sorgte. Kendall Jenner verzauberte in einer schwarzen, semitransparenten Robe und zeigte ebenfalls Bein, ihre Kollegin Cara Delevingne war im roten Glitzerkleid ein echter Blickfang.
Ebenfalls wow: Der Walk von „GNTM“-Model Lena Gercke in einem silbernen Glitzerkleid, von Hollywoodstar Eva Longoria im schwarzen Jumpsuit mit tiefem V-Ausschnitt, von Ski-Star Lindsey Vonn im roten Wow-Look sowie von „Bridgerton“-Beauty Simone Ashley im goldenen Slip-Dress.
Fonda rockte mit 88 Jahren Laufsteg
Dass das Alter auch nur eine Zahl ist, bewies übrigens auch Jane Fonda, die mit ihren 88 Jahren im roten Glitzer-Outfit einfach fantastisch aussah.
Schauspielerin Andie MacDowell präsentierte hingegen stolz ihre graue Mähne und Iris Berben sah wie eine goldene Göttin aus und wurde beim Céline Dion, die einen Überraschungs-Auftritt bei der Schau hinlegte, selbst zum Fan.
Überraschungs-Auftritt von Dion
Dion performte am Laufsteg ihren Hit „I‘m Alive“ und sorgte damit für tosenden Applaus.
Die Sängerin hatte erst vor gut zwei Wochen in Paris ihr großes Comeback gefeiert und steht aktuell regelmäßig in der Plenitude-Arena auf der Bühne.
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