Star-Alarm! Heidi, Kendall & Co. rocken Catwalk

Der „Bild“-Zeitung verriet Klum am Rande ihres Catwalk-Auftritts über das Älterwerden und wie sie damit umgeht. „Ich sehe jetzt eine reifere Frau im Spiegel, aber damit bin ich total fein“, erklärte sie. „Ich sehe, dass das Kindliche aus meinem Gesicht langsam verschwindet, aber die Lebensfreude und die Experimentierfreudigkeit sind immer noch da.“