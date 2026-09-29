Kühlmittelaustritt: Bahnhof in Innsbruck evakuiert

Aufregung herrschte Dienstagfrüh am Innsbrucker Hauptbahnhof: Aufgrund eines möglichen Gasaustritts musste das Gebäude evakuiert und gesperrt werden. Auch der Zugverkehr wurde damit quasi lahmgelegt. Mittlerweile ist bekannt: Eine Kühlmittelleitung dürfte angebohrt worden sein. Die Feuerwehr belüftete daraufhin das Gebäude. Gegen 9 Uhr wurde der Bahnhof wieder freigegeben, der Zugverkehr rollte wieder an.