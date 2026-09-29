„Bei Zeiler sehe ich keinen Sebastian-Kurz-Effekt“

Er hat nicht einmal einen Social-Media-Account …

Mein Gott, die Kommunikation. Ich meine, die macht man ja nicht selber, so etwas kauft man zu. Da kann ich mir schon ein Team zusammenstellen, dass so etwas für mich gut macht. Was ich meine ist, dass die Politik halt deutlich schneller geworden ist. Dass man deutlich schneller agieren muss. Und natürlich muss ich heute Medienkanäle nützen, um auch die jungen Leute anzusprechen. Es kam halt eben noch als alte Form der Kommunikation daher.