Paul Scharner: „Ronaldinho hat uns voll zerstört!“

Ein Kärntner Duo kickte schon 1997 gegen Brasilo-Zauberer Ronaldinho – und hat kuriose Anekdoten darüber. Am Samstag (16 Uhr) läuft der einstige Barcelona-Star mit einer Star-Elf in Klagenfurt auf. Die Ex-ÖFB-Teamspieler Paul Scharner und Wolfgang Mair sind auf Revanche aus. Für 4999 Euro darf man sogar mitspielen!