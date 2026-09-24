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Einem wurde schwindlig

Paul Scharner: „Ronaldinho hat uns voll zerstört!“

Fußball International
24.09.2026 19:57
Paul Scharner erzählt über Ronaldinho.
Paul Scharner erzählt über Ronaldinho.(Bild: GEPA)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Ein Kärntner Duo kickte schon 1997 gegen Brasilo-Zauberer Ronaldinho – und hat kuriose Anekdoten darüber. Am Samstag (16 Uhr) läuft der einstige Barcelona-Star mit einer Star-Elf in Klagenfurt auf. Die Ex-ÖFB-Teamspieler Paul Scharner und Wolfgang Mair sind auf Revanche aus. Für 4999 Euro darf man sogar mitspielen!

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Den 6. September 1997 wird ein Kärntner Duo wohl ewig in Erinnerung behalten. Da liefen Kai Schoppitsch und Jürgen Kampel für Österreich bei der U17-WM in Ägypten auf ...

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