„Für die Show nehme ich Schmerzen gerne in Kauf“

Mischung aus Sport und Show

Was ihn an der Mischung aus Sport und Show, bei der er derzeit zu den „Guten“ gehört, am meisten fasziniert? „Dass Storys und Geschichten erzählt und die Fans emotional reingezogen werden“, sagt der 31-Jährige, der im Rahmen der insgesamt sieben Kämpfe selbst in den Ring steigen wird und sagt: „Ich weiß, dass es weh tun wird, aber für die Show nehme ich die Schmerzen gerne in Kauf!“