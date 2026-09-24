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Wrestling in Regau:

„Für die Show nehme ich Schmerzen gerne in Kauf“

Sport-Mix
24.09.2026 20:15
Tolle Wrestling-Action gibts am Samstag in Regau zu bestaunen.
Tolle Wrestling-Action gibts am Samstag in Regau zu bestaunen.(Bild: Prime Time Wrestling)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Premiere in Regau! Am Samstag (18 Uhr) steigt im Bezirk Vöcklabruck erstmals ein Wrestling-Event. Auf dem Areal eines Fitnessstudios geht‘s in einem aufgebauten Zirkuszelt bei insgesamt sieben Kämpfen zur Sache.

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Normalerweise werden am Areal des „OG-Fitnessclubs“ in Regau Gewichte gestemmt, am Samstag aber werden ganze Menschen in die Höhe gewuchtet – und durch die Luft geschleudert!

Auch in Regau geht‘s für die Wrestler hoch hinaus.
Auch in Regau geht‘s für die Wrestler hoch hinaus.(Bild: ERW Wresling)

Wrestling-Events fast nur im Osten Österreichs
Denn im aufgebauten großen Zirkuszelt steigt ab 18 Uhr eine spektakuläre Premiere: Die „OG-Wrestling-Series“ wird ins Leben gerufen, bei der internationale Größen des Sports mit Talenten aus Österreich und Europa zusammengebracht werden. „In Oberösterreich gab’s in den letzten Jahren in Enns und am Urfahranermarkt in Linz Veranstaltungen, aber generell gibt’s außerhalb vom Osten – von Wien und dem Burgenland – viel zu wenige Veranstaltungen“, sagt Felix Holzmann vom OK-Team, der als „Flex Skywalker“ selbst europaweit in den Ring steigt.

Gut vs. Böse lautet oft die Erzählung, die die Fans in den Bann zieht.
Gut vs. Böse lautet oft die Erzählung, die die Fans in den Bann zieht.(Bild: TNA Wresling)

Mischung aus Sport und Show
Was ihn an der Mischung aus Sport und Show, bei der er derzeit zu den „Guten“ gehört, am meisten fasziniert? „Dass Storys und Geschichten erzählt und die Fans emotional reingezogen werden“, sagt der 31-Jährige, der im Rahmen der insgesamt sieben Kämpfe selbst in den Ring steigen wird und sagt: „Ich weiß, dass es weh tun wird, aber für die Show nehme ich die Schmerzen gerne in Kauf!“ 

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