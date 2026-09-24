Jugend mischt 2027 wieder den Landtag in Linz auf

„Mein Highlight war, nach einer hitzigen Diskussion zu sehen, wie am Abend Politiker aller Parteien gemeinsam am Tisch sitzen und miteinander lachen“, erzählt Samuel Josef Hainzl. Er war 2025 beim ersten oberösterreichischen Jugendlandtag dabei. Besonders überrascht habe ihn, „wie freundschaftlich es unter den verschiedenen Parteien zugeht.“