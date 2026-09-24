Bakterien in weiteren Linzer Kühltürmen entdeckt

Weitere Kühltürme kontaminiert

Als eine mögliche Quelle steht eine Kühlanlage der Linz AG in der Wiener Straße im Fokus. Dort wurde derselbe Bakterienstamm wie bei einem Erkrankten nachgewiesen. Wie jetzt bekannt wurde, konnten weitere mit Legionellen kontaminierte Anlagen, so auch Kühltürme im Linzer Industriegebiet-Hafen, identifiziert werden. Alle wurden umgehend einer Reinigung und Desinfektion zugeführt.