Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Legionellen-Ausbruch

Bakterien in weiteren Linzer Kühltürmen entdeckt

Oberösterreich
24.09.2026 14:30
Eine Vielzahl an Proben wurden bisher untersucht.
Eine Vielzahl an Proben wurden bisher untersucht.(Bild: FOTOKERSCHI / BILAL AHMETOVIC)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Der Legionellen-Ausbruch in Linz mit bisher 32 Erkrankten und drei Todesopfern ist mittlerweile ein Fall für die Justiz – wie berichtet. Abseits davon wurden weitere mit den krank machenden Bakterien verseuchte Kühltürme identifiziert.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wie Land OÖ, Magistrat Linz und die Gesundheitsagentur AGES am Donnerstag mitteilten, wurden weitere Infektionsquellen identifiziert. Seit es im August zu einem Legionellenausbruch mit bisher insgesamt 32 Erkrankten und drei Toten, wurden fieberhaft nach der Ursache gesucht.

Weitere Kühltürme kontaminiert
Als eine mögliche Quelle steht eine Kühlanlage der Linz AG in der Wiener Straße im Fokus. Dort wurde derselbe Bakterienstamm wie bei einem Erkrankten nachgewiesen. Wie jetzt bekannt wurde, konnten weitere mit Legionellen kontaminierte Anlagen, so auch Kühltürme im Linzer Industriegebiet-Hafen, identifiziert werden. Alle wurden umgehend einer Reinigung und Desinfektion zugeführt.

Lesen Sie auch:
Im Linzer KUK werden täglich Legionellen-Tests durchgeführt
Ausbruch in Linz:
Weiterer Herd von Legionellen entdeckt
22.08.2026
In Spitalsbehandlung
Nun gibt es auch noch ein 29. Legionellen-Opfer
25.08.2026
Keine neuen Fälle
Legionellen: Direkte Spur zu Kühlturm der Linz AG
04.09.2026
Staatsanwalt ermittelt
Jetzt ist Legionellen-Ausbruch ein Fall für Justiz
22.09.2026

Weitere Untersuchungen im Gange
Ergänzende Untersuchungen sind noch im Gange und dienen insbesondere dazu, mögliche weitere Quellen auszuschließen. Da ein Angehöriger einer Verstorbenen Anzeige gegen Unbekannt erstattet hatte, ermittelt die Staatsanwaltschaft Linz in der Causa. Die Stadt Linz hat den bisher festgestellten Sachverhalt dorthin übermittelt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
24.09.2026 14:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linke in Berlin
Türkische Wurzeln
Diese Frau könnte Berlins Bürgermeisterin werden
Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
141.001 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Gericht
Ekel-Details im Fall „Gunkl“ werfen Fragen auf
89.414 mal gelesen
Krone Plus Logo
„Gunkl“, der als Philosoph unter den heimischen Kabarettisten galt, führte ein Doppelleben.
Niederösterreich
ÖBB-Fahrgäste stundenlang auf Bahnhof gestrandet
87.029 mal gelesen
Dutzende Fahrgäste saßen am Samstag am Bahnhof Marchegg fest. 
Außenpolitik
Minister: „Van der Bellen sollte sich schämen“
2044 mal kommentiert
Israels Außenminister Gideon Sa‘ar hat mit einem äußerst emotionalen Posting auf die Kritik von ...
Innenpolitik
Preisbremse: Tankfüllung wird um 6 Euro billiger
1793 mal kommentiert
Tanken wird wieder billiger: Im Oktober und im November kommt es zu einer spürbaren Entlastung.
Innenpolitik
Wie das Klimaziel die Spritpreise anheizen könnte
1138 mal kommentiert
Ein neues Gesetz könnte für neue Preisanstiege sorgen. 
Mehr Oberösterreich
Das sagen Taxler & Co.
Neue Spritpreisbremse: „Richtiger Schritt, aber..“
Neue Location gefunden
„Gmunden rockt“ muss vom Rathausplatz wegziehen
24 Mio. Euro Schulden
Nach Pleite: Hellweg-Baumärkte vor der Schließung
Im großen „Krone“-Talk
Poxrucker Sisters: „Wir lassen uns nicht beirren“
Legionellen-Ausbruch
Bakterien in weiteren Linzer Kühltürmen entdeckt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf