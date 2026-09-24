Bakterien in weiteren Linzer Kühltürmen entdeckt

Der Legionellen-Ausbruch in Linz mit bisher 32 Erkrankten und drei Todesopfern ist mittlerweile ein Fall für die Justiz – wie berichtet. Abseits davon wurden weitere mit den krank machenden Bakterien verseuchte Kühltürme identifiziert.
Wie Land OÖ, Magistrat Linz und die Gesundheitsagentur AGES am Donnerstag mitteilten, wurden weitere Infektionsquellen identifiziert. Seit es im August zu einem Legionellenausbruch mit bisher insgesamt 32 Erkrankten und drei Toten, wurden fieberhaft nach der Ursache gesucht.
Weitere Kühltürme kontaminiert
Als eine mögliche Quelle steht eine Kühlanlage der Linz AG in der Wiener Straße im Fokus. Dort wurde derselbe Bakterienstamm wie bei einem Erkrankten nachgewiesen. Wie jetzt bekannt wurde, konnten weitere mit Legionellen kontaminierte Anlagen, so auch Kühltürme im Linzer Industriegebiet-Hafen, identifiziert werden. Alle wurden umgehend einer Reinigung und Desinfektion zugeführt.
Weitere Untersuchungen im Gange
Ergänzende Untersuchungen sind noch im Gange und dienen insbesondere dazu, mögliche weitere Quellen auszuschließen. Da ein Angehöriger einer Verstorbenen Anzeige gegen Unbekannt erstattet hatte, ermittelt die Staatsanwaltschaft Linz in der Causa. Die Stadt Linz hat den bisher festgestellten Sachverhalt dorthin übermittelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.