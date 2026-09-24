Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Legendäres Bergrennen

Zum Schutz der Zuschauer werden gar Tonnen bewegt

Motorsport
24.09.2026 18:30
700 Meter Betonleitwände werden für das Bergrennen Esthofen – St. Agatha aufgebaut.
700 Meter Betonleitwände werden für das Bergrennen Esthofen – St. Agatha aufgebaut.(Bild: Manfred Binder)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Beim legendären Automobilbergrennen Esthofen – St. Agatha steht am Samstag und Sonntag auch der Schutz der tausenden Zuschauer im Fokus. Wofür das Team von Markus Altenstrasser 700 Meter Betonleitwände  entlang der Strecke aufbaut. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Das war ein echter Kraftakt – mit über 250 Anmeldungen war es wirklich schon schwierig, alle Fahrer durchzubringen“, ist mit Markus Altenstrasser der Obmann des MSC Rottenegg und der Veranstalter des legendären Autobergrennens von Esthofen nach St. Agatha sogar etwas erleichtert, dass am Samstag und Sonntag, bei der bereits 38. Auflage des Motorsportklassikers, umgekehrt zum letztjährigen Rekordjahr „nur“ 220 Piloten mit ihren Boliden den Berg hochrasen werden.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motorsport
24.09.2026 18:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
142.512 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Gericht
Ekel-Details im Fall „Gunkl“ werfen Fragen auf
92.385 mal gelesen
Krone Plus Logo
„Gunkl“, der als Philosoph unter den heimischen Kabarettisten galt, führte ein Doppelleben.
Niederösterreich
ÖBB-Fahrgäste stundenlang auf Bahnhof gestrandet
87.370 mal gelesen
Dutzende Fahrgäste saßen am Samstag am Bahnhof Marchegg fest. 
Außenpolitik
Minister: „Van der Bellen sollte sich schämen“
2047 mal kommentiert
Israels Außenminister Gideon Sa‘ar hat mit einem äußerst emotionalen Posting auf die Kritik von ...
Innenpolitik
Preisbremse: Tankfüllung wird um 6 Euro billiger
1803 mal kommentiert
Tanken wird wieder billiger: Im Oktober und im November kommt es zu einer spürbaren Entlastung.
Innenpolitik
Wie das Klimaziel die Spritpreise anheizen könnte
1151 mal kommentiert
Ein neues Gesetz könnte für neue Preisanstiege sorgen. 
Mehr Motorsport
Sport Tv Logo
Wolff über Antonelli
„Kimi macht Dinge einmal falsch, dann nie wieder“
Sport Tv Logo
Legendäres Bergrennen
Zum Schutz der Zuschauer werden gar Tonnen bewegt
Mercedes pfeilschnell
Russell auch im 2. Baku-Training nicht zu schlagen
Kommt der Umbruch?
„Riesenblamage“: Schumacher rät Team zu Wechsel
1. Training in Baku
Russell holt Bestzeit – und Antonelli rollt aus

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf