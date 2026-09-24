Zum Schutz der Zuschauer werden gar Tonnen bewegt

„Das war ein echter Kraftakt – mit über 250 Anmeldungen war es wirklich schon schwierig, alle Fahrer durchzubringen“, ist mit Markus Altenstrasser der Obmann des MSC Rottenegg und der Veranstalter des legendären Autobergrennens von Esthofen nach St. Agatha sogar etwas erleichtert, dass am Samstag und Sonntag, bei der bereits 38. Auflage des Motorsportklassikers, umgekehrt zum letztjährigen Rekordjahr „nur“ 220 Piloten mit ihren Boliden den Berg hochrasen werden.