„Wir haben den Ernst der Lage wirklich erkannt“

Persönliche Beratung, direkte Ansprechpartner

Das Thema Pflege ist dabei längst keine theoretische Frage mehr. Bereits heute kümmern sich zahlreiche Oberösterreicher um Angehörige, die Unterstützung benötigen. Viele kennen die Herausforderungen daher aus eigener Erfahrung. Gerade deshalb wünschen sich viele mehr Orientierung. Die größte Hilfe wäre aus Sicht der Befragten eine persönliche Beratung rund um Pflege, Betreuung und Vorsorge. Offenbar fühlen sich viele Menschen von der Informationsflut überfordert und wünschen sich einen direkten Ansprechpartner, der sie durch den oft schwer überschaubaren Dschungel aus Angeboten, Förderungen und rechtlichen Möglichkeiten begleitet. „Meine Zukunftsvision ist eine Hotline, die dann mit der 1450 verknüpft wird“, so Dörfel, der dabei den Start erstes Quartal 2027 vor Augen hat. „Die Herausforderung ist da, aber wir werden sie meistern. Alle haben den Ernst der Lage erkannt. Denn Altenbetreuung ist genauso wichtig wie Kinderbetreuung.“