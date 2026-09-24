Energie AG OÖ will beim Windpark Sandl einsteigen

Aufsichtsrat soll nächste Woche entscheiden

Am Dienstag soll der Vorstand der Energie AG dem Aufsichtsrat vorschlagen, dass der Versorger, der mehrheitlich im Eigentum des Landes steht, bei dem Projekt einsteigt, berichten nun die „OÖN“. Aus der Energie AG hieß es dazu nur, dass man interne Unterlagen zuerst dem Aufsichtsrat vorlege, bevor man etwas dazu sage. Vorsitzender dieses Gremiums ist Landesrat Markus Achleitner (ÖVP), von dem die Ausschlusszonenverordnung kommen soll. In dem Medienbericht meint er, dass er sich als Aufsichtsratsvorsitzender an den Vorschlägen des Managements orientiere und „alle Projekte, die zukunftsfähig und wirtschaftlich darstellbar sind“ unterstütze.