Vom Beinahe-Aus bei den Dragonz zur neuen Halle?

Bewegte Zeiten in der Landeshauptstadt. Eisenstadts Basketballer kamen in der letzten Saison vom Regen in die Traufe. Dragonz-Boss Knor hat(te) alle Hände voll zu tun, um den Klub wieder salonfähig zu machen. In der „Krone“ nennt er die Dinge beim Namen, zeigt sich maximal transparent und spricht über...