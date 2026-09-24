Designer Peter Fellner: Aus „Glumpert“ wird Trend

Nachhaltigkeit durch Secondhand-Textilien

Und er zählt zu jenen sechs wegweisenden Designern, die bereits mit dem Redress Design Award ausgezeichnet wurden. Redress in Hongkong, China ist eine Organisation, die sich für Nachhaltigkeit in der Modeindustrie einsetzt. Bei der Alumni-Modenschau präsentierten charaktervolle Models die schillernden und fantasievollen Modelle für queere Mode am Laufsteg.