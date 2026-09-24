„Gmunden rockt“ muss vom Rathausplatz wegziehen

2027 zieht das Festival um. „Gmunden rockt 2.0“ wird erstmals im rund einen Kilometer entfernten Toscanapark über die Bühne gehen. „Es schmerzt und ist ein Stich ins Herz. ,Gmunden rockt’ am Rathaus ist unser Baby, jetzt müssen wir es weglegen. Die vergangenen drei Jahren ist es aber immer schwieriger geworden. Uns wurden plötzlich von einer Person Steine in den Weg gelegt, wir wurden eingeengt“, bedauert das Organisatoren-Duo Florian Werner und Robert Zauner (kurz „Floro“) diesen Schritt.