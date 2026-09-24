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„Gmunden rockt“ muss vom Rathausplatz wegziehen

Oberösterreich
24.09.2026 15:15
Seit 2011 verwandelte sich der Gmundner Rathausplatz bei „Gmunden rockt“ in eine riesige ...
Seit 2011 verwandelte sich der Gmundner Rathausplatz bei „Gmunden rockt“ in eine riesige Partybühne. Damit ist jetzt Schluss.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Mario Zeko
Von Mario Zeko

Nach 15 erfolgreichen Jahren wurden den Organisatoren von „Floro“ immer mehr Steine in den Weg gelegt. Sie ziehen schweren Herzens die Reißleine. Ab 2027 steigt das Festival im Toscanapark. Hier sind Konzerte mit bis zu 12.000 Fans möglich. Die Veranstalter wollen aber nichts überstürzen. 

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Seit 2011 hat der Rathausplatz in Gmunden an vier Tagen im Jahr stets gebebt. Auf der Bühne mit Blick auf den Traunsee, Traunstein und Grünberg sorgten Stars wie James Blunt, Die Fantastischen 4, Sportfreunde Stiller, Pizzera & Jaus, Wanda oder Seiler und Speer für eine Super-Stimmung.

Florian Werner und Robert Zauner sagen dem Rathausplatz nach 15 Jahren ade.
Florian Werner und Robert Zauner sagen dem Rathausplatz nach 15 Jahren ade.(Bild: Markus Wenzel)

2027 zieht das Festival um. „Gmunden rockt 2.0“ wird erstmals im rund einen Kilometer entfernten Toscanapark über die Bühne gehen. „Es schmerzt und ist ein Stich ins Herz. ,Gmunden rockt’ am Rathaus ist unser Baby, jetzt müssen wir es weglegen. Die vergangenen drei Jahren ist es aber immer schwieriger geworden. Uns wurden plötzlich von einer Person Steine in den Weg gelegt, wir wurden eingeengt“, bedauert das Organisatoren-Duo Florian Werner und Robert Zauner (kurz „Floro“) diesen Schritt.

Das Duo von „Floro“ veranstaltet ab 2027 „Gmunden rockt“ im Toscanapark.
Das Duo von „Floro“ veranstaltet ab 2027 „Gmunden rockt“ im Toscanapark.(Bild: Markus Wenzel)

Unzählige Angebote
Schon seit Monaten wurde über den Umzug spekuliert. „Uns wurde von vielen Bürgermeistern der rote Teppich ausgerollt – aber wir bleiben in Gmunden. Im Toscanapark können wir eine Spur größer denken“, blickt Werner schon in Richtung Zukunft. Zauner ist sich der Herausforderungen durch den Locationwechsel bewusst, so werden die Anfahrtswege für den Auf- und Abbau deutlich länger: „Wir sind das Areal abgegangen und haben lange überlegt, wo die Bühne stehen wird.“

Termin steht fest
Der Termin für die Premiere am neuen Gelände steht: Das Spektakel steigt vom 27. bis 30. Mai. Am 2. Oktober lüftet „Floro“ das Geheimnis, welche Künstler auftreten: „So viel können wir verraten – es sind echte Kracher dabei. Wir werden im ersten Jahr aber noch mit der gleichen Besucherkapazität wie am Rathausplatz bleiben.“ 

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