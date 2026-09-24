Bühne frei für einen spektakulären Herbstauftakt

Die letzten Einrichtungen sowie das Linzer Puppentheater beenden ihre Sommerpause und nehmen den Betrieb wieder auf. Ein würdiger Herbstbeginn ist garantiert: Bad Ischl lädt zum großen Tanzabend, Wallern zu Wiener Liedern. In Schlierbach begeht die Stiftskirche ihr 300-Jahre-Jubiläum, im OÖ. Kulturquartier sind „Göttinnen unter uns“ zu sehen. Im KH Ried/I. findet ein „Storchentag“ statt.