Land OÖ schießt dem Flughafen weitere Millionen zu

Kaufpreis kann bis auf einen Euro sinken

Der Kaufpreis von 1,325 Millionen Euro orientiert sich an dem in einem KPMG-Gutachten ermittelten Liquidationswert – 1,9 Millionen bis 3,4 Millionen Euro – bzw. an einer Bewertung nach dem Discounted-Cash-Flow-Verfahren (DCF), die auf einen negativen Fortführungswert von 17,3 Millionen Euro kommt. Das DCF-Verfahren berechnet vereinfacht gesagt, wie viel ein Unternehmen basierend auf in Zukunft erwartbaren Gewinnen wert ist. Eine alternative Berechnung, die davon ausgeht, dass 50 Prozent der Kosten für die notwendige Pistensanierung durch einen öffentlichen Zuschuss finanziert werden, kommt auf einen negativen Wert von 9,5 Millionen Euro.