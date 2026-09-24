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Donaulimes: Spuren einer Römerstadt entdeckt

Oberösterreich
24.09.2026 17:30
So könnte das römische Amphitheater an der Donau ausgesehen haben.
So könnte das römische Amphitheater an der Donau ausgesehen haben.(Bild: GeoSphere Austria/7reasons)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Jetzt wurden Überreste einer bisher unbekannten römischen Stadt am Donaulimes nahe St. Pantaleon-Erla und Enns entdeckt. Geophysikalische Messungen lassen eine große Siedlung mit Amphitheater erahnen. Für Forscher „ein Sensationsfund“.

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Der rund zehn Kilometer lange Abschnitt des römischen Donaulimes zwischen Enns (Oberösterreich) und St. Pantaleon-Erla (Niederösterreich) steht seit 2015 im Fokus eines interdisziplinären Forschungsnetzwerks. Und jetzt wurde tatsächlich eine bisher unbekannte Römersiedlung entdeckt, die Experten sprechen von einem „Sensationsfund“.

So könnte Claudivium ausgesehen haben.
So könnte Claudivium ausgesehen haben.(Bild: GeoSphere Au)

Geophysikalische Messungen zeigen ein planmäßig angelegtes, 25 bis 30 Hektar großes Gebiet mit regelmäßigem Straßenraster und einem Amphitheater für rund 8.000 Menschen, so groß wie jenes der Militärstadt Carnuntum. Die Besiedlung begann um etwa 80 n. Chr., um 180 n. Chr. wurde die Stadt wieder verlassen.

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Sogar ein Name steht schon fest
„Für eine Siedlung, die im Umfeld einer Garnison von rund 500 Soldaten entstand, ist eine derart große und planvoll angelegte Stadt im gesamten Römischen Reich bislang ohne Vergleich“, sagen die Archäologen.

Als möglicher früherer Name der Stadt in Stein, einem Teil von St. Pantaleon-Erla, gilt Claudivium. Beteiligt an der Suche waren das Forum Donaulimes, die Universität Innsbruck, GeoSphere Austria, Research Archaeology und die Landesarchäologien von Niederösterreich und Oberösterreich.

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