Donaulimes: Spuren einer Römerstadt entdeckt

Der rund zehn Kilometer lange Abschnitt des römischen Donaulimes zwischen Enns (Oberösterreich) und St. Pantaleon-Erla (Niederösterreich) steht seit 2015 im Fokus eines interdisziplinären Forschungsnetzwerks. Und jetzt wurde tatsächlich eine bisher unbekannte Römersiedlung entdeckt, die Experten sprechen von einem „Sensationsfund“.