Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bauernhof mit Gänsen

Freddy Quinn feiert seinen 95. „ganz gemütlich“

Society International
25.09.2026 12:16
Schlagerlegende Freddy Quinn, hier auf einem Archivbild von 2003, feiert am Sonntag seinen 95. ...
Schlagerlegende Freddy Quinn, hier auf einem Archivbild von 2003, feiert am Sonntag seinen 95. Geburtstag.(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schlagersänger Freddy Quinn, der am Sonntag 95 Jahre alt wird, kennt auch im hohen Alter keine Langeweile und will seinen Ehrentag ohne großes Tamtam begehen. „Den Geburtstag werden wir ganz gemütlich im privaten Kreis feiern“, sagte Quinn. „Gut geht es mir. Meine Frau und ich genießen den Ruhestand.“

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Er und seine Frau Rosi, die 17 Jahre jünger ist, seien gut damit beschäftigt, ihr neues Zuhause auf dem Bauernhof einzurichten. „Rosi hat sogar einige Gänse geholt. Freunde helfen uns. Langweilig wird es uns nicht.“

Alte Aufnahmen von Country-Coversongs aufgetaucht
Kurz vor seinem Geburtstag sind alte, bisher unbekannte Aufnahmen von Quinn erschienen, in denen er zwei alte Country-Klassiker covert. Die Songs „Ghost Riders in the Sky“ und „Home on the Range“ waren in Archiven aufgetaucht, in denen auch der Musik-Katalog der vergangenen 50 Jahre von Quinn gelagert werden. Sie sind auf Streamingplattformen abrufbar.

Lesen Sie auch:
Die Entertainer-Legende ärgert sich: „Ich schlafe gern ein Ründchen, aber bin ganz sicher nicht ...
„Diese Idioten“
Warum Freddy Quinn von den Toten auferstanden ist
08.06.2026
„Bin aufgeregt“
Freddy Quinn zieht mit 94 Jahren auf Bauernhof
26.09.2025

Quinn freut sich über den Fund. „Das war eine gelungene Überraschung. Ich hatte keine Ahnung, dass diese alten Aufnahmen noch existieren.“

In den 90er-Jahren habe er bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg den Sam Hawkens gespielt und dort auch früher schon Country-Lieder gesungen. „Daher stammen wohl die Aufnahmen. Ich bin heute Rentner. Aber es ist doch schön zu wissen, dass es noch Fans gibt, die gern meine Lieder hören.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
25.09.2026 12:16
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
145.228 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Gericht
Ekel-Details im Fall „Gunkl“ werfen Fragen auf
101.972 mal gelesen
Krone Plus Logo
„Gunkl“, der als Philosoph unter den heimischen Kabarettisten galt, führte ein Doppelleben.
Ski Nordisch
Tödlicher Unfall! Trauer um Skisprung-Talent (16)
84.379 mal gelesen
Symbolbild
Innenpolitik
Preisbremse: Tankfüllung wird um 6 Euro billiger
1810 mal kommentiert
Tanken wird wieder billiger: Im Oktober und im November kommt es zu einer spürbaren Entlastung.
Außenpolitik
Minister: „Van der Bellen sollte sich schämen“
1303 mal kommentiert
Israels Außenminister Gideon Sa‘ar hat mit einem äußerst emotionalen Posting auf die Kritik von ...
Innenpolitik
Wie das Klimaziel die Spritpreise anheizen könnte
1162 mal kommentiert
Ein neues Gesetz könnte für neue Preisanstiege sorgen. 
Mehr Society International
Bauernhof mit Gänsen
Freddy Quinn feiert seinen 95. „ganz gemütlich“
Verstörender Trailer
Johnny Depp mit grauem Bart und eisigem Blick
Laura packt aus:
Das war der Grund für Trennung von Pietro Lombardi
„Jetzt trage ich Weiß“
Taylor Swift singt über ihre Hochzeit mit Kelce!
Heiratete Dove Cameron
Måneskin-Frontmann Damiano David hat „Si“ gesagt!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf