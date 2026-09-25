Freddy Quinn feiert seinen 95. „ganz gemütlich“

Alte Aufnahmen von Country-Coversongs aufgetaucht

Kurz vor seinem Geburtstag sind alte, bisher unbekannte Aufnahmen von Quinn erschienen, in denen er zwei alte Country-Klassiker covert. Die Songs „Ghost Riders in the Sky“ und „Home on the Range“ waren in Archiven aufgetaucht, in denen auch der Musik-Katalog der vergangenen 50 Jahre von Quinn gelagert werden. Sie sind auf Streamingplattformen abrufbar.