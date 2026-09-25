Wanderer hängt nach 28 Jahren am Ärmelkanal fest

Gestartet 1998 in Südamerika

Losgewandert war Bushby im November 1998 in Südamerika. Dabei setzte er sich zwei Regeln: Keinerlei Transportmittel zum Vorankommen zu benutzen und nicht nach Hause nahe dem nordenglischen Hull zurückzukehren – es sei denn, zu Fuß. Bei seiner Reise führt der Abenteurer seine gesamte Habe in einem Wägelchen mit dem Spitznamen „The Beast“ mit sich. In den vergangenen drei Jahrzehnten musste er mehrere längere Pausen einlegen. Die russischen Behörden etwa verweigerten ihm lange ein Visum, nachdem er die Beringstraße zwischen Alaska und dem Norden Russlands zu Fuß überquert hatte.