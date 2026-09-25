„Ausrutscher“ mit Folgen: Leihauto landet am Dach

Plötzlich verlor die Lenkerin die Kontrolle über den Pkw. „Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen“, so Dittrich. Wie durch ein Wunder touchierte es dabei offenbar kein anderes Fahrzeug. Fotos einer Leserreporterin zeigen den verunglückten Pkw, der parallel zum Zebrastreifen auf einer Abbiegespur zum Stillstand gekommen war.