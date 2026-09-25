„Ausrutscher“ mit Folgen: Leihauto landet am Dach

Jähes Ende einer Autofahrt am Donnerstagabend in Wien: Beim Abbiegen an einer Kreuzung verlor eine 35-Jährige plötzlich die Herrschaft über das Fahrzeug, die Reifen verloren die Bodenhaftung, das Leihauto landete am Dach.
Gegen 18.40 Uhr kam es im ausklingenden Abendverkehr zum Unfall. Die 35-Jährige wollte nach Angaben von Polizeisprecher Markus Dittrich von der Grenzackerstraße in die Laxenburger Straße abbiegen.
Plötzlich verlor die Lenkerin die Kontrolle über den Pkw. „Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen“, so Dittrich. Wie durch ein Wunder touchierte es dabei offenbar kein anderes Fahrzeug. Fotos einer Leserreporterin zeigen den verunglückten Pkw, der parallel zum Zebrastreifen auf einer Abbiegespur zum Stillstand gekommen war.
Die Frau am Steuer kam bei dem Unfall ebenfalls vergleichsweise glimpflich davon. Sie sei leicht verletzt worden, berichtete der Polizeisprecher.
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