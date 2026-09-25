Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am Heldenplatz

Stars hautnah! 25. Jubiläum für „Tag des Sports“

Sport-Mix
25.09.2026 12:15
Der Tag des Sports geht in die 25. Runde
Der Tag des Sports geht in die 25. Runde(Bild: Tag des Sports)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Wiener Heldenplatz steht am Samstag zum 25. Mal ganz im Zeichen von Bewegung, Spitzensport und Begegnungen mit Österreichs Sportgrößen. Von 10 bis 18 Uhr laden rund 80 Mitmachstationen zum Ausprobieren diverser Sportarten ein – inklusive Gewinnspiel. Neben einem bunten Eventprogramm auf drei Bühnen bietet der „Tag des Sports“ auch heuer wieder die Gelegenheit für Autogramme und Selfies mit zahlreichen Athletinnen und Athleten. Der Eintritt ist wie gewohnt frei.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mit dabei sind unter anderem mehrere erfolgreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina d‘Ampezzo. Angekündigt sind Skeleton-Olympiasiegerin Janine Flock, die Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl und Alessandro Hämmerle, Skirennläuferin Katharina Huber sowie das Rodler-Duo Selina Egle und Lara Kipp. Ebenfalls erwartet werden Spieler des ÖFB-Nationalteams, der Radprofi und Vuelta-Dritte Felix Gall, die zweifache Kletterweltmeisterin Jessica Pilz, Judoka Michaela Polleres, Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger sowie Mitglieder des Europameister-Teams im Faustball. Auch Philipp Jelinek ist für Bewegungstipps und Autogramme vor Ort. 

Treffen Sie Philipp Jelinek am „Tag des Sports“.
Treffen Sie Philipp Jelinek am „Tag des Sports“.(Bild: Kronen Zeitung)

Mitmachen, Preise gewinnen und Sportgeschichte erleben
Zu den Mitmachangeboten zählen ein 60 Meter hoher Bungee-Kran, ein Riesenwuzzler, eine mobile Skisprung-Schanze, eine Rodel-Startrampe und ein Kletterturm. Wer fünf Mitmachstationen absolviert, kann an einer Verlosung teilnehmen. Als Hauptpreise winken etwa ein VIP-Wochenende beim Formel-1-Grand-Prix in Spielberg vom 9.-11. Juli 2027, ein VIP-Besuch bei einem ÖFB-Länderspiel oder bei den Erste Bank Open (Tennis) in der Stadthalle Ende Oktober. Insgesamt werden Preise im Wert von mehr als 25.000 Euro vergeben.

Neu zum Jubiläum ist ein eigens für die Veranstaltung zusammengestelltes Sport-Museum, das auf Höhepunkte der vergangenen 25 Jahre zurückblickt. Zu sehen sind unter anderem Olympia-Medaillen und -Fackeln, der originale Meisterteller der Fußball-Bundesliga, die NIKI-Trophäe – Österreichs bedeutendste Sportauszeichnung – und weitere Erinnerungsstücke aus dem österreichischen Sport. „Die Zeitreise macht Geschichte greifbar, aber lebendig wird diese erst durch die Menschen. Der Tag des Sports bringt die Heldinnen und Helden von damals und heute mit der nächsten Generation zusammen. Genau diese Begeisterung macht das Jubiläum so besonders“, sagte Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt in einer Aussendung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
25.09.2026 12:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
145.228 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Gericht
Ekel-Details im Fall „Gunkl“ werfen Fragen auf
101.972 mal gelesen
Krone Plus Logo
„Gunkl“, der als Philosoph unter den heimischen Kabarettisten galt, führte ein Doppelleben.
Ski Nordisch
Tödlicher Unfall! Trauer um Skisprung-Talent (16)
84.379 mal gelesen
Symbolbild
Innenpolitik
Preisbremse: Tankfüllung wird um 6 Euro billiger
1810 mal kommentiert
Tanken wird wieder billiger: Im Oktober und im November kommt es zu einer spürbaren Entlastung.
Außenpolitik
Minister: „Van der Bellen sollte sich schämen“
1303 mal kommentiert
Israels Außenminister Gideon Sa‘ar hat mit einem äußerst emotionalen Posting auf die Kritik von ...
Innenpolitik
Wie das Klimaziel die Spritpreise anheizen könnte
1162 mal kommentiert
Ein neues Gesetz könnte für neue Preisanstiege sorgen. 
Mehr Sport-Mix
Am Heldenplatz
Stars hautnah! 25. Jubiläum für „Tag des Sports“
Rad-Profi Mühlberger
Nach schwerem Vuelta-Sturz jetzt Rückenschläfer
Sport Tv Logo
„Besonderes Talent“
Eine Zehnjährige trifft auf die großen Weltstars
Sport Tv Logo
Boss Knorr im Talk
Vom Beinahe-Aus bei den Dragonz zur neuen Halle?
Salzburger Toptalent
Hettegger schrammt an einer WM-Medaille vorbei

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf