Stars hautnah! 25. Jubiläum für „Tag des Sports“

Neu zum Jubiläum ist ein eigens für die Veranstaltung zusammengestelltes Sport-Museum, das auf Höhepunkte der vergangenen 25 Jahre zurückblickt. Zu sehen sind unter anderem Olympia-Medaillen und -Fackeln, der originale Meisterteller der Fußball-Bundesliga, die NIKI-Trophäe – Österreichs bedeutendste Sportauszeichnung – und weitere Erinnerungsstücke aus dem österreichischen Sport. „Die Zeitreise macht Geschichte greifbar, aber lebendig wird diese erst durch die Menschen. Der Tag des Sports bringt die Heldinnen und Helden von damals und heute mit der nächsten Generation zusammen. Genau diese Begeisterung macht das Jubiläum so besonders“, sagte Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt in einer Aussendung.