Linken-Wahlsieg: Polizei schockiert und frustriert

Polizeigewerkschafter bangt um Sicherheit jüdischen Lebens in Berlin

Ein weiteres Thema beschäftigt Polizeigewerkschaftschef Teichert: die Sicherheit jüdischen Lebens in Berlin. Die Polizei müsse Synagogen schützen, weil es leider nötig sei. Vonseiten der Linken rechnet er jedoch nicht mit einer klaren Positionierung gegen Antisemitismus, zu groß sei seiner Ansicht nach die Abhängigkeit der Partei von ihrer migrantischen Wählerbasis, die in der Frage des Nahostkonflikts gespalten sei. Ein Polizeibeamter aus Berlin sagte der „Welt“, gerade im Stadtteil Neukölln sei die Partei durchsetzt von Antisemiten. Für Juden werde das Leben unsicherer, befürchtet er. „Die Berliner wissen nicht, was auf sie zukommt.“