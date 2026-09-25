„Einmal nach Wien“ und dann wieder zurück

Wertvolle Erfahrungen

Anders als Bezirksinspektor Christopher Puchreiter von der Polizeiinspektion Arnoldstein, der bereits 2014 den Schritt gewagt hat: „Ich wollte zur Polizei, aber keine zwei Jahre auf den nächsten Kurs warten. Also habe ich mich in Wien beworben.“ Wo der Kärntner folglich bis 2023 Dienst im 14. und 15. Bezirk versehen hat, und keinen Tag bereut. „Vor allem für junge Kollegen ist das eine gute Sache. In einer Großstadt wie Wien sammelst du einfach viele, unterschiedlichste Erfahrungen in viel kürzerer Zeit als am Land. Schon allein aufgrund der großen Einsatzdichte. Aber ich war dann schon froh, die Chance auf meine Rückkehr bekommen zu haben.“