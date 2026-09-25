„Schüsse bei Raserduell“: Splitter verletzten Mann

Mysteriöser Vorfall am späten Donnerstagabend in Wien-Favoriten: Ein Passant wurde offenbar Zeuge eines waghalsigen Duells zweier Raser. Einer der Fahrzeuglenker soll plötzlich eine Gaspistole gezückt und auf das Auto des Kontrahenten geschossen haben. Der 35-Jährige geriet dabei in die Schusslinie ...
Das Opfer stand zu diesem Zeitpunkt – es war 23.15 Uhr – an der Straßenbahnhaltestelle bei der Absberggasse. Schüsse trafen dabei offenbar die Glasscheibe der Haltestelle, die daraufhin zerbarst. Herumfliegende Splitter trafen den Mann, er erlitt laut Polizei leichte Verletzungen.
Lenker flohen in unterschiedliche Richtungen
Einer der beiden Pkw soll laut Zeugenaussagen weiß gewesen sein. Die Lenker der jeweiligen Fahrzeuge seien in verschiedene Richtungen geflogen – einer in Richtung Simmering, der andere in Richtung Hauptbahnhof.
Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Der 35-Jährige sei zur weiteren Versorgung ins Spital gebracht worden, hieß es. Die Ermittlungen laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.