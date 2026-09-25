„Schüsse bei Raserduell“: Splitter verletzten Mann

Mysteriöser Vorfall am späten Donnerstagabend in Wien-Favoriten: Ein Passant wurde offenbar Zeuge eines waghalsigen Duells zweier Raser. Einer der Fahrzeuglenker soll plötzlich eine Gaspistole gezückt und auf das Auto des Kontrahenten geschossen haben. Der 35-Jährige geriet dabei in die Schusslinie ...