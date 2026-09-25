Schiri-Schubser & Gegner geschlagen: Satte Sperren

Vor zwei Wochen kassierte Maria Saal in der Unterliga Mitte im Duell mit Schiefling drei Ausschlüsse in der Schlussphase. Für zwei Tätlichkeiten gab es nun satte Strafen! In der Regionalliga Süd zeigt sich ein Kärntner Stürmerproblem. Die Legionäre führen die Schützenliste an.