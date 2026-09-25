Gregoritsch verletzt: ÖFB gibt neues Update

Das ÖFB-Team war noch in der Nacht nach dem Spiel von Linz nach Wien gereist und ist dort in den kommenden Tagen am verbandseigenen Campus in Aspern untergebracht. Gregoritsch wurde Freitagfrüh genauer am Sprunggelenk untersucht. Die Verletzung sei „nicht so schlimm“, hieß es vom ÖFB. Der 79-fache Internationale werde für den weiteren Lehrgang, in dem auch noch Partien in Irland (1. Oktober) und Kosovo (4. Oktober) warten, beim Team bleiben.