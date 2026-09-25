Gregoritsch verletzt: ÖFB gibt neues Update

ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch hat am Donnerstag im Nations-League-Spiel gegen Israel (3:1) keine gravierende Verletzung erlitten. Das bestätigte ein ÖFB-Sprecher am Freitag nach einer MRT-Untersuchung in Wien. Gregoritsch war bei der Partie in Linz umgeknöchelt und noch vor der Pause durch Sasa Kalajdzic ersetzt worden. Ein Einsatz des 32-jährigen Angreifers am Sonntag im nächsten Heimspiel in Wien gegen Kosovo ist laut Verbandsangaben nicht ausgeschlossen.
Gregoritsch hatte das Nationalteam in Linz in Abwesenheit von David Alaba, Marcel Sabitzer und Konrad Laimer sowie nach dem ÖFB-Rücktritt von Marko Arnautovic erstmals in seiner Karriere als Kapitän aufs Feld geführt. Sofern der Augsburg-Stürmer nicht beginnt, dürfte diese Ehre am Sonntag in Wien Xaver Schlager zuteilwerden. Der Mittelfeldspieler von Nottingham Forest hatte die Schleife bereits in der zweiten Hälfte gegen die Israelis getragen.
Das ÖFB-Team war noch in der Nacht nach dem Spiel von Linz nach Wien gereist und ist dort in den kommenden Tagen am verbandseigenen Campus in Aspern untergebracht. Gregoritsch wurde Freitagfrüh genauer am Sprunggelenk untersucht. Die Verletzung sei „nicht so schlimm“, hieß es vom ÖFB. Der 79-fache Internationale werde für den weiteren Lehrgang, in dem auch noch Partien in Irland (1. Oktober) und Kosovo (4. Oktober) warten, beim Team bleiben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.