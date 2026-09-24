Berlin zieht Olympia-Bewerbung offiziell zurück

Berlin galt vor der Entscheidung des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) nur noch als krasser Außenseiter. Das Scheitern hat zahlreiche Gründe. Bei der Landtagswahl wurden die CDU und SPD, die die Pläne vorangetrieben hatten, abgewählt. Wahlsiegerin Elif Eralp (Linke), die neue Bürgermeisterin werden könnte, ist Olympia-Gegnerin und hatte bereits den Bewerbungsprozess samt Kosten kritisiert. Auch die Grünen, die voraussichtlich Teil einer Regierung werden, lehnen die Pläne ab. Beide Parteien argumentieren, dass Berlin das Geld an anderen Stellen dringender brauche. Die Ausrichtung der Spiele kostet mehrere Milliarden.