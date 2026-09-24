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„Trauriger Tag“

Berlin zieht Olympia-Bewerbung offiziell zurück

Olympia
24.09.2026 10:55
Das Olympiastadion in Berlin
Das Olympiastadion in Berlin(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Berlin hat seine Olympia-Bewerbung zwei Tage vor der Entscheidung über den deutschen Kandidaten zurückgezogen. „Heute ist ein trauriger Tag für Berlin. Olympische und Paralympische Spiele wären eine Riesenchance für Berlin und für Ostdeutschland gewesen“, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU). Damit verbleiben als deutsche Anwärter für eine Bewerbung für 2036, 2040 und 2044 nur noch München und Köln-Rhein-Ruhr.

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Berlin galt vor der Entscheidung des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) nur noch als krasser Außenseiter. Das Scheitern hat zahlreiche Gründe. Bei der Landtagswahl wurden die CDU und SPD, die die Pläne vorangetrieben hatten, abgewählt. Wahlsiegerin Elif Eralp (Linke), die neue Bürgermeisterin werden könnte, ist Olympia-Gegnerin und hatte bereits den Bewerbungsprozess samt Kosten kritisiert. Auch die Grünen, die voraussichtlich Teil einer Regierung werden, lehnen die Pläne ab. Beide Parteien argumentieren, dass Berlin das Geld an anderen Stellen dringender brauche. Die Ausrichtung der Spiele kostet mehrere Milliarden.

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