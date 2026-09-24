Kontrolle von Tiertransportern: 75 Anzeigen

Schwer alkoholisiert

Für Aufsehen sorgte ein 36-jähriger polnischer Lkw-Lenker, der auf der A2 bei Gössendorf durch äußerst unsichere Fahrweise auffiel. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er mehr als drei Promille Alkohol im Blut hatte. Der Führerschein wurde ihm abgenommen, der Mann wird angezeigt. Sein Sattelkraftfahrzeug konnte von einem Ersatzfahrer übernommen werden.