Kontrolle von Tiertransportern: 75 Anzeigen

Bei einer steiermarkweiten Schwerpunktaktion zu Tiertransporten wurden am Mittwoch zahlreiche Übertretungen festgestellt. 15 Anzeigen gab es allein nach dem Tiertransportgesetz. Nebenbei ging den Beamten ein Lkw-Lenker mit mehr als drei Promille ins Netz.
Von 4 bis 16 Uhr wurde am Mittwoch auf dem höherrangigen Straßennetz der gesamten Steiermark kontrolliert. Die Landesverkehrsabteilung arbeitete dabei mit dem Verkehrsreferat des Stadtpolizeikommandos Graz, der Finanzpolizei und Amtstierärzten der Bezirkshauptmannschaften zusammen. Die Kontrollen waren unangekündigt und sollen laut Polizei regelmäßig durchgeführt werden.
Viele technische Mängel
Im Mittelpunkt stand der Tiertransport. Dabei wurden 15 Übertretungen nach dem Tiertransportgesetz festgestellt und angezeigt. Weitere 75 Anzeigen betrafen den Schwerverkehr, darunter 30 Verstöße gegen Sozialvorschriften, 18 technische Mängel, 16 Fälle von Überladung und vier Verstöße gegen die Ladungssicherung.
Wir werden natürlich wieder unangekündigte Kontrollen durchführen. Denn jeder einzelne Fall ist einer zu viel.
Polizeisprecher Fritz Grundnig
Bild: Sepp Pail
Beweismittel-Fälschung
Zwei Schwerfahrzeugen wurde die Weiterfahrt untersagt, einmal wurden die Kennzeichen abgenommen. Fünf Sicherheitsleistungen summierten sich auf rund 16.000 Euro. Dazu kamen zehn Anzeigen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen und zehn weitere im allgemeinen Verkehrsbereich. Insgesamt wurden 41 Alkohol-Vortests durchgeführt und 17 Organmandate verhängt. Auch vier Anzeigen wegen Fälschung von Beweismitteln beziehungsweise Datenfälschung wurden erstattet.
Schwer alkoholisiert
Für Aufsehen sorgte ein 36-jähriger polnischer Lkw-Lenker, der auf der A2 bei Gössendorf durch äußerst unsichere Fahrweise auffiel. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er mehr als drei Promille Alkohol im Blut hatte. Der Führerschein wurde ihm abgenommen, der Mann wird angezeigt. Sein Sattelkraftfahrzeug konnte von einem Ersatzfahrer übernommen werden.
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