Tierquäler schoss in Wien mit Pfeilen auf Tauben

Der Wiener Tierschutzverein erstattete bereits Anzeige. „Dass diese Tiere vermutlich seit Tagen mit Pfeilen im Körper weiterleben müssen, ist kaum vorstellbar. Wer gezielt auf Tauben schießt, nimmt Schmerzen und langes Leiden bewusst in Kauf. Wir zeigen an – und wir wollen verhindern, dass weitere Tiere oder als Nächstes Menschen verletzt werden“, so Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins.