Den Klub im Herzen: Vom Fan zum Eisbären für alles

„Ziel sollte es sein, ein stabiler Verein in Österreich zu bleiben“

„Das ist nicht ganz so ohne. Zugleich ist es aber auch unfassbar spannend, durch alte Zeitungsartikel zu blättern oder Fotos in Schwarz-Weiß anzusehen. Da werden Erinnerungen wach und das zeigt noch einmal, welche Geschichte dieser Verein hat“, erklärt der Mitgründer der Alps Hockey League. Wo er die Zeller in Zukunft sieht? „Das Ziel sollte sein, ein stabiler Verein in Österreich zu bleiben.“