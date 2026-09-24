Überschlag! Alkolenkerin stürzt mit Pkw in Wald ab

Spektakulärer Unfall am Freitagmorgen auf der Panoramastraße in Hart im Zillertal! Eine 28-jährige Einheimische gab an, einem Reh ausgewichen zu sein. Dabei stürzte sie mit dem Pkw rund 25 Meter ab und überschlug sich mehrfach. Sie dürfte davor zu tief ins Glas geschaut haben.
Die 28-jährige Einheimische war gegen 5 Uhr auf der Panoramastraße von Fügen in Richtung Hart im Zillertal unterwegs. Danach fuhr sie auf einer Gemeindestraße durch einen Wald in Richtung Hambergstraße.
Laut eigenen Angaben musste sie kurz vor dem Waldspielplatz einem Reh ausweichen, das über die Straße gelaufen war. Beim Ausweichmanöver kam sie mit ihrem Pkw jedoch zu weit nach rechts und stürzte von der Fahrbahn.
Auto stürzte 25 Meter in Wald ab
Das Auto überschlug sich dabei mehrfach und landete gut 25 Meter unter der Straße in einem Waldstück. Die Frau konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und setzte den Notruf ab. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus nach Schwaz eingeliefert.
Der wilde Ausritt sollte jedoch noch weitere Folgen haben: Ein durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Sie wird angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.