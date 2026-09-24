Überschlag! Alkolenkerin stürzt mit Pkw in Wald ab

Auto stürzte 25 Meter in Wald ab

Das Auto überschlug sich dabei mehrfach und landete gut 25 Meter unter der Straße in einem Waldstück. Die Frau konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und setzte den Notruf ab. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus nach Schwaz eingeliefert.