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Musste Reh ausweichen

Überschlag! Alkolenkerin stürzt mit Pkw in Wald ab

Tirol
24.09.2026 10:45
Die Frau stürzte mit ihrem Pkw in den Wald ab.
Die Frau stürzte mit ihrem Pkw in den Wald ab.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Spektakulärer Unfall am Freitagmorgen auf der Panoramastraße in Hart im Zillertal! Eine 28-jährige Einheimische gab an, einem Reh ausgewichen zu sein. Dabei stürzte sie mit dem Pkw rund 25 Meter ab und überschlug sich mehrfach. Sie dürfte davor zu tief ins Glas geschaut haben.

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Die 28-jährige Einheimische war gegen 5 Uhr auf der Panoramastraße von Fügen in Richtung Hart im Zillertal unterwegs. Danach fuhr sie auf einer Gemeindestraße durch einen Wald in Richtung Hambergstraße.

Laut eigenen Angaben musste sie kurz vor dem Waldspielplatz einem Reh ausweichen, das über die Straße gelaufen war. Beim Ausweichmanöver kam sie mit ihrem Pkw jedoch zu weit nach rechts und stürzte von der Fahrbahn.

(Bild: ZOOM Tirol)

Auto stürzte 25 Meter in Wald ab
Das Auto überschlug sich dabei mehrfach und landete gut 25 Meter unter der Straße in einem Waldstück. Die Frau konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und setzte den Notruf ab. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus nach Schwaz eingeliefert.

Der wilde Ausritt sollte jedoch noch weitere Folgen haben: Ein durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Sie wird angezeigt. 

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