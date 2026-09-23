Hausdurchsuchung bei Wiener Einwanderungsbehörde

Werden Ausländer in Wien eingebürgert, ist sie die erste Adresse: die MA 35 in der Wiener Dresdner Straße 93. Montag ging dort nicht die alltägliche Klientel ein und aus, sondern die Polizei. Ziel: das Büro einer Mitarbeiterin. Beschlagnahmt wurden im Rahmen der Hausdurchsuchung mehrere Utensilien und das Dienstgerät. In freiwilliger Zusammenarbeit mit der Behörde selbst, wie eine Sprecherin der „Krone“ bestätigt.