Deutsches Inkassobüro zockt Vorarlberger ab

Einsatz von Psychotricks

Die Schreiben setzen gezielt auf Psychotricks: Aggressive Formulierungen wie „unsere Geduld ist am Ende“ erzeugen bei den Betroffenen akuten Handlungsdruck, während angefügte Paragrafen und Registerdaten – etwa der Hinweis auf die Registrierung beim deutschen Bundesamt für Justiz – behördliche Autorität vortäuschen. „Der Absender nutzt die Angst der Menschen vor dem Gericht gezielt aus. Manche der Betroffenen melden sich völlig verzweifelt bei uns“, berichtet AK-Konsumentenschützer Franz Valandro. „Unser dringender Rat in diesen Fällen ist, sich von den Fristen, Drohungen und Stempeln nicht beirren zu lassen. Wer keinen Vertrag geschlossen hat, muss auch nichts zahlen. Punkt.“