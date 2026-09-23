Ziegen schützen US-Militärbasis vor Bränden

Tierschützer sorgen sich um Futter für „einheimische“ Tiere

Dem Vernehmen nach wurden die Huftiere auf ihren Einsatz „gezielt vorbereitet“ und auf trockenes Gras abgerichtet. Genau das bereitet Tierschützern große Sorgen. Denn sie fragen sich, ob damit noch genügend Futter für „einheimische“ Tiere übrig bleibt. Der ungewöhnliche Feuerwehreinsatz ist nicht billig: Der Vertrag für die 471 Ziegen hat laut Ausschreibungsunterlagen einen erwarteten Wert von 50.000 bis 180.000 US-Dollar (rund 42.500 bis 153.000 Euro).