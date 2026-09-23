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Fiel aus zehn Metern

Arbeiter (22) stürzt im Kolosseum in den Tod

Ausland
23.09.2026 11:19
Ein tragischer Unfall ereignete sich im Kolosseum in Rom.
Ein tragischer Unfall ereignete sich im Kolosseum in Rom.(Bild: AFP/APA/Vincenzo PINTO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nächtliches Drama in Italiens berühmtesten Denkmal: Bei einem Sturz aus zehn Metern Höhe ist ein 22-jähriger Arbeiter im Kolosseum ums Leben gekommen. Teile des Kolosseums bleiben am Tag nach dem Unglück geschlossen.

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Der erst 22 Jahre alte Mann war auf der zweiten Ebene der fast 2000 Jahre alten Anlage mitten in Rom mit der Installation einer neuen Beleuchtungsanlage beschäftigt, wie die Polizei mitteilte. Dabei verlor er das Gleichgewicht und fiel in die Tiefe.

Mann starb bei Sturz
Alle Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein. Zudem wurde die Arbeitsaufsicht eingeschaltet. Sie soll klären, ob Sicherheitsvorschriften missachtet wurden.

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Denkmal teilweise geschlossen
Zur Zeit des Unglücks kurz nach Mitternacht war das Kolosseum längst geschlossen. Italiens Kulturminister Alessandro Giuli sprach von einem „tragischen Ereignis, das uns bestürzt und fassungslos macht“. Als Zeichen der Anteilnahme bleibt die zweite Etage des Kolosseums einen Tag für die Öffentlichkeit geschlossen.

Meistbesuchte Sehenswürdigkeit Italiens
Das Kolosseum wurde ursprünglich als Schauplatz für Gladiatorenkämpfe und andere Spektakel erbaut. Mit mehr als 15 Millionen Besuchern pro Jahr ist es die meistbesuchte Sehenswürdigkeit in Italien und gehört zum Unesco-Weltkulturerbe.

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