Höchste Auszeichnung für Tierschutz-Helden

Durch den Abend führte „Krone“-Tierecke-Leiterin Maggie Entenfellner. Eröffnet wurde die Veranstaltung vom Kinderchor der Volksschule Langau, die Abschlussworte sprach Bundesministerin Korinna Schumann. Sie betonte, wie viel bewegt werden könne, wenn Wissen und Herz miteinander verbunden werden. Und so wurde an diesem Abend nicht nur ein Preis verliehen, sondern vor allem eines sichtbar: Wie viele Menschen ihre Zeit, ihr Wissen und ihre Kraft dafür einsetzen, dass es Tieren besser geht.