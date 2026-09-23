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Bundestierschutzpreis

Höchste Auszeichnung für Tierschutz-Helden

Tierecke
23.09.2026 11:38
Die festliche Verleihung des Bundestierschutzpreises fand im Marmorsaal des Sozialministeriums ...
Die festliche Verleihung des Bundestierschutzpreises fand im Marmorsaal des Sozialministeriums statt.(Bild: Elisabeth Mandl)
Porträt von Katharina Lattermann
Porträt von Tierecke
Von Katharina Lattermann und Tierecke

Sie helfen, wenn Tiere in Not geraten, schenken geretteten Vierbeinern ein Zuhause oder bringen Kindern den respektvollen Umgang mit Tieren näher: Jene Menschen, die sich mit Herz und Einsatz für den Tierschutz starkmachen, standen am Dienstagabend beim Bundestierschutzpreis im Mittelpunkt. 

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Über 100 geladene Gäste waren bei der feierlichen Gala im Sozialministerium dabei, als Tierschutz-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) den Bundestierschutzpreis erstmals seit 2018 wieder verlieh. Zwei Hauptpreise, zwei Jurypreise und ein Ehrenpreis wurden vergeben, erstmals wurden außerdem auch Schulklassen ausgezeichnet – ein Zeichen dafür, dass Tierschutz nicht erst im Erwachsenenalter beginnt.

Tierschutz-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig ist gemeinsam mit der Sozialministerin ...
Tierschutz-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig ist gemeinsam mit der Sozialministerin Initiatorin des Preises.(Bild: Elisabeth Mandl)

„Heute Abend standen Menschen im Mittelpunkt, die sonst selten im Rampenlicht stehen“, sagte Königsberger-Ludwig. Viele von ihnen seien zur Stelle, wenn ein Tier Hilfe brauche – ehrenamtlich, in ihrer Freizeit und meist ohne großes Aufsehen. Genau dieses Engagement sollte mit dem mit insgesamt 14.000 Euro dotierten Bundestierschutzpreis sichtbar gemacht und gewürdigt werden.

Von Gassi-Dienst bis Fledermaus
Die ausgezeichneten Projekte:
  • Hauptpreis: A G‘spia fürs Tier 
    Das Projekt kombiniert Sozialarbeit und Tierschutz. Es unterstützt Menschen in Krisensituationen dabei, weiter für ihre Tiere zu sorgen – mit Gassigehdiensten, Pflegestellen auf Zeit und Beratung zur Haltung. Die Jury hob den präventiven, europaweit einzigartigen Ansatz hervor.
Moderatorin Maggie Entenfellner (li.) und Tierschutz-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig ...
Moderatorin Maggie Entenfellner (li.) und Tierschutz-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (re.) mit den Preisträgerinnen Sabine Rauscher (2te von links) und Tanja Wehsely von der Volkshilfe für das Projekt „A G‘spia fürs Tier“(Bild: Elisabeth Mandl)
  • Hauptpreis: RespekTurtle  
    Der Verein betreibt Österreichs einziges Tierheim für Schildkröten und versorgt über 1.000 Tiere aus mehr als 60 Arten, getragen von ehrenamtlichem Einsatz. Ein Schwerpunkt liegt auf der Aufklärung über artgerechte Haltung. 
Ministerin Corinna Schuhmann (li.) verlieh den Tierschutzpreis an Tom Putzgruber von ...
Ministerin Corinna Schuhmann (li.) verlieh den Tierschutzpreis an Tom Putzgruber von „RespekTurtle“.(Bild: Elisabeth Mandl)
  • Jurypreis: Lebenshof Sonnenweide 
    Elisabeth und Andreas Nussbaumer geben rund 150 geretteten Tieren ein Zuhause auf Lebenszeit. Mit Podcast, Kinderbuch und dem frei zugänglichen RespekTIERweg erreicht der Hof auch Menschen, die sich bisher wenig mit Tierschutz beschäftigt haben.
Für den Lebenshof Sonnenweide gab es einen Jury-Preis, für sein besonderes Engagement.
Für den Lebenshof Sonnenweide gab es einen Jury-Preis, für sein besonderes Engagement.(Bild: Elisabeth Mandl)
  • Jurypreis: Fledermausstation Österreich

    Die Station ist rund um die Uhr über eine Notrufnummer erreichbar und betreibt ein Fledermaus-Heim in Wien sowie Pflegestellen in sechs weiteren Bundesländern. Allein im Vorjahr wurden über 1.400 Fledermäuse aufgenommen und versorgt – ehrenamtlich organisiert.

Auch für Katharina Leibezeder (2te von links) und ihre Fledermausstation gab es den Jury-Preis.
Auch für Katharina Leibezeder (2te von links) und ihre Fledermausstation gab es den Jury-Preis.(Bild: Elisabeth Mandl)

Die Hauptpreise sind mit je 5.000 Euro dotiert, 
die Jurypreise mit je 2.000 Euro. 

Die ausgezeichneten Projekte zeigen dabei die unterschiedlichen Seiten des Tierschutzes: von unmittelbarer Hilfe und Versorgung über Aufklärung bis hin zu Bildungsarbeit. Besonders viel Raum bekam an diesem Abend auch die nächste Generation. Erstmals konnten Schulklassen in eigenen Kategorien ausgezeichnet werden. Damit rückte ein Thema in den Mittelpunkt, das beim Festakt immer wieder betont wurde: Wer schon als Kind lernt, Tiere zu respektieren und Verantwortung zu übernehmen, kann dieses Wissen weitertragen.

Schulklassen und 
Schulklassen und Ehenpreis:
  • Schulklassenpreis Primarstufe: Volksschule Langau
    Die Kinder gestalteten einen Kalender, schrieben ein eigenes Tierschutzlied und organisierten einen Projekttag. Die gesammelten Spenden kamen dem Vogelschutz zugute.
Die Volksschule Langau lieferte nicht nur mit ihrem Engagement für Tierschutz, sondern auch mit ...
Die Volksschule Langau lieferte nicht nur mit ihrem Engagement für Tierschutz, sondern auch mit Gesangseinlagen eines der Highlights des Abends.(Bild: Elisabeth Mandl)
  • Schulklassenpreis Primarstufe: BG Tanzenberg
    Die Schüler verfassten Steckbriefe für Vierbeiner in Tierheimen, von denen mehrere danach erfolgreich vermittelt werden konnten. Es wurden 725 Euro Spenden gesammelt und aus dem Projekt sind Patenschaften entstanden. 
Die Schüler aus Kärnten kamen extra für den wichtigen Abend nach Wien.
Die Schüler aus Kärnten kamen extra für den wichtigen Abend nach Wien.(Bild: Elisabeth Mandl)
  • Ehrenpreis: Mit dem Ehrenpreis wurde Johannes Baumgartner von der Veterinärmedizinischen Universität Wien für sein langjähriges Wirken für das Wohl der Tiere geehrt.
In wenigen Tagen tritt Professor Baumgartner (2ter von links) seine Pension an. Im Rahmen des ...
In wenigen Tagen tritt Professor Baumgartner (2ter von links) seine Pension an. Im Rahmen des Festaktes wurde er für seine herausragenden Leistungen geehrt.(Bild: Elisabeth Mandl)

Für die ausgezeichneten Schulklassen gibt 
es einen Exkursionstag zu einem Tierstandort. 

Die Auszeichnungen für die Schulen wurden in Kooperation mit dem Verein „Tierschutz macht Schule“ vergeben. Denn auch dessen 20-jähriges Bestehen wurde im Rahmen des Festakts gefeiert. Seit der Gründung im Jahr 2006 bringt der Verein Tierschutzwissen mit Unterrichtsmaterialien und Workshops in Kindergärten, Schulen und weitere Bildungseinrichtungen. Bis heute wurden laut Geschäftsführerin Lea Mirwald 1,5 Millionen Materialien verwendet.

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Fotos

Durch den Abend führte „Krone“-Tierecke-Leiterin Maggie Entenfellner. Eröffnet wurde die Veranstaltung vom Kinderchor der Volksschule Langau, die Abschlussworte sprach Bundesministerin Korinna Schumann. Sie betonte, wie viel bewegt werden könne, wenn Wissen und Herz miteinander verbunden werden. Und so wurde an diesem Abend nicht nur ein Preis verliehen, sondern vor allem eines sichtbar: Wie viele Menschen ihre Zeit, ihr Wissen und ihre Kraft dafür einsetzen, dass es Tieren besser geht.

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