Drogenlenker (26) fuhr Polizei ohne Schein davon

Am Dienstagnachmittag wurde ein 26-Jähriger in der Klagenfurter Innenstadt von einer Polizei-Fahrradstreife angehalten. Doch der Pkw-Lenker wollte nicht stehen bleiben und fuhr einfach weiter. Die Polizei verfolgte ihn daraufhin.
Als die Polizei den 26-Jährigen mit einer Streife nachfuhr, sahen sie, wie er über rote Ampeln und Vorrangzeichen fuhr und Fußgänger auf einem Schutzweg behinderte.
Der Lenker konnte schließlich angehalten werden und wurde kontrolliert. Dabei bemerkten die Beamten, dass der Klagenfurter nicht einmal einen Führerschein hatte und durch Rauschgift beeinträchtigt war. Auch Cannabiskraut wurde im Auto des 26-Jährigen gefunden.
Der Mann musste den Autoschlüssel abgeben und wird mehrfach angezeigt.
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