Heinzelsteg: Scharfe Kritik an der Einspurigkeit

Die geplante Neugestaltung der Villacher Straße sorgt in Klagenfurt für heftige Diskussionen. Stadtvize Patrick Jonke (FSP) begrüßt zwar die neue Ampelanlage beim Heinzelsteg sowie auf Höhe von Eurospar und Hofer. Sie werde die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer in dem stark frequentierten Bereich deutlich erhöhen.