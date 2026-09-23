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Staus befürchtet

Heinzelsteg: Scharfe Kritik an der Einspurigkeit

Kärnten
23.09.2026 10:00
Die Villacher Straße in Klagenfurt ist mit 15.000 Autos stark belastet
Die Villacher Straße in Klagenfurt ist mit 15.000 Autos stark belastet(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Die geplante Neugestaltung in der Villacher Straße in Klagenfurt sorgt für heftige Diskussionen. Stadtvertreter befürchten Staus in der stark befahrenen Straße.

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Die geplante Neugestaltung der Villacher Straße sorgt in Klagenfurt für heftige Diskussionen. Stadtvize Patrick Jonke (FSP) begrüßt zwar die neue Ampelanlage beim Heinzelsteg sowie auf Höhe von Eurospar und Hofer. Sie werde die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer in dem stark frequentierten Bereich deutlich erhöhen.

Gleichzeitig geht er mit der geplanten Einspurigkeit stadteinwärts hart ins Gericht. „Das ist ein verkehrspolitischer Schildbürgerstreich.“ Jonke warnt vor permanenten Staus. Bei 15.000 Fahrzeugen täglich sei die Villacher Straße bereits heute stark belastet.

Die Zuständigkeit für die B83 liegt allerdings beim Land Kärnten. Straßenbaureferent Martin Gruber (VP) verteidigt die Lösung. Das Projekt werde bereits seit Jahren geplant.

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