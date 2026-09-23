Rückgang bei Austritten, doch Kirche schrumpft

Der Großteil der Budgets sichert die kirchliche Basisstruktur und die Seelsorge. So wurden laut Rechenschaftsbericht 2025 für die Pfarren und die pastoralen Aufgaben insgesamt 492,6 Millionen Euro aufgewendet, was einem Anteil von 62,4 Prozent an den Gesamtausgaben entspricht. Insgesamt verzeichnen die zehn Diözesen 2025 Gesamteinnahmen in der Höhe von rund 775,3 Millionen Euro (2024: 763,8 Millionen). Dem stehen Aufwendungen von rund 789,7 Millionen Euro (2024: 784,3 Millionen) gegenüber. Aufgrund eines positiven Finanzergebnisses in der Höhe von 31 Millionen Euro weist die Gebarungsübersicht der Diözesen insgesamt ein leicht positives „Ergebnis der kirchlichen Tätigkeit“ in der Höhe von knapp 16,6 Millionen Euro aus.