Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

4,49 Mio. Katholiken

Rückgang bei Austritten, doch Kirche schrumpft

Österreich
23.09.2026 11:28
Die Zahl der Kirchenaustritte ist zwar rückläufig, dennoch schrumpft die Anzahl der Katholiken ...
Die Zahl der Kirchenaustritte ist zwar rückläufig, dennoch schrumpft die Anzahl der Katholiken in Österreich.(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Rückgang bei den Austritten aus der römisch-katholischen Kirche hat sich auch 2025 fortgesetzt. Nach 85.163 Austritten 2023 und 71.531 im Jahr 2024 traten 2025 „nur“ 66.930 Personen aus der Kirche aus, wie die am Mittwoch veröffentlichte amtliche Statistik zeigt. Dennoch ist die Katholikenzahl erwartungsgemäß geschrumpft, von 4,56 Mio. im Jahr 2024 (Stichtag 31.12.) auf 4,49 Mio. Personen im Jahr 2025. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Maßgebliche Faktoren für den Rückgang der Katholikenzahl seien laut Kathpress nicht nur das Verhältnis von Austritten zu Kircheneintritten, sondern vor allem auch von Taufen zu Sterbefällen und von Zuzügen zu Wegzügen. 2025 wurden demnach 5449 Personen in die Kirche wieder oder neu aufgenommen. Das ist eine Steigerung gegenüber 2024, als sich die Zahl auf 5154 Personen belief.

Von 255 auf 359 gestiegen ist 2025 auch die Zahl der Erwachsenentaufen. 447 Personen machten zudem 2025 von ihrem Recht auf Widerruf Gebrauch. Damit sind Menschen gemeint, die zunächst ihren Austritt erklärt hatten, nach einem Kontakt mit kirchlichen Verantwortlichen und innerhalb einer Dreimonatsfrist aber wieder Abstand von diesem Schritt nahmen.

Weniger Taufen, Trauungen und Erstkommunionen
Rückgänge gibt es bei Taufen (35.259, 2024: 36.705), Trauungen (6.678, 2024: 7.537), Erstkommunionen (42.322, 2024: 45.685) und Firmungen (38.955, 2024: 39.677). Die Zahl der Begräbnisse betrug 2025 47.995, etwas mehr als im Jahr zuvor (2024: 47.353), aber deutlich weniger als in den Jahren 2023 (50.900) und 2022 (54.525). Das dürfte laut „Kathpress“ auch mit dem allgemeinen Rückgang der Sterbefälle in Österreich zusammenhängen. Im Jahr 2025 starben in Österreich laut Statistik Austria 87.902 Personen, 2024 waren es rund 88.500.

Das Liniendiagramm zeigt die Anzahl der Kirchenaustritte aus der römisch-katholischen Kirche in Österreich von 1990 bis 2025. Die Werte steigen deutlich an, mit Spitzen bei 85.960 im Jahr 2010 und 90.975 im Jahr 2022. 2025 werden 66.930 Austritte verzeichnet. Quelle: Kathpress.

Die Zahl der in Österreich wirkenden Priester betrug 2025 laut der amtlichen Statistik 3171. Damit ist die Zahl wieder leicht gesunken (2024: 3269). Die aktuelle Gesamtzahl für 2025 setzt sich aus 1566 Diözesanpriestern, 447 ausländischen Priestern und 1158 Ordenspriestern zusammen. Die Zahl der Diözesanpriester und Ordenspriester sinkt über die Jahre leicht. Die Zahl der ausländischen Priester ist hingegen relativ stabil. Ebenfalls stabil geblieben ist die Zahl der Gottesdienstbesuche. An den beiden Zählsonntagen wurden 359.561 bzw. 378.278 Gottesdienstteilnehmer gezählt. 2024 waren es 366.210 bzw. 378.797.

Lesen Sie auch:
Jesuitenpater Hans Zollner beschäftigt sich seit fast zwei Jahrzehnten mit der Aufklärung und ...
Krone Plus Logo
Missbrauchsfaktoren
Kirchenexperte: Wann der Zölibat gefährlich wird
18.09.2026
Krone Plus Logo
Frage der Verfassung
Zerschellen Islam-Verbote an der Nähe zur Kirche?
17.09.2026

Einnahmen aus Kirchenbeitrag gestiegen
Die Bischofskonferenz hat am Mittwoch zudem auch die Finanzkennzahlen der Katholischen Kirche für das Jahr 2024 veröffentlicht. Die Katholiken können demnach für 2025 einen Anstieg beim Kirchenbeitragsaufkommen verzeichnen. 2025 waren es 552,2 Millionen Euro und damit über 71 Prozent der Gesamteinnahmen, 2024 lagen die Kirchenbeiträge bei 539,4 Millionen Euro. Neu ist seit 2025, dass der Kirchenbeitrag in allen Diözesen teilweise für bestimmte Bereiche oder Projekte zweckgewidmet werden kann.

Der Großteil der Budgets sichert die kirchliche Basisstruktur und die Seelsorge. So wurden laut Rechenschaftsbericht 2025 für die Pfarren und die pastoralen Aufgaben insgesamt 492,6 Millionen Euro aufgewendet, was einem Anteil von 62,4 Prozent an den Gesamtausgaben entspricht. Insgesamt verzeichnen die zehn Diözesen 2025 Gesamteinnahmen in der Höhe von rund 775,3 Millionen Euro (2024: 763,8 Millionen). Dem stehen Aufwendungen von rund 789,7 Millionen Euro (2024: 784,3 Millionen) gegenüber. Aufgrund eines positiven Finanzergebnisses in der Höhe von 31 Millionen Euro weist die Gebarungsübersicht der Diözesen insgesamt ein leicht positives „Ergebnis der kirchlichen Tätigkeit“ in der Höhe von knapp 16,6 Millionen Euro aus.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
23.09.2026 11:28
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Austritt
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linke in Berlin
Türkische Wurzeln
Diese Frau könnte Berlins Bürgermeisterin werden
Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
192.348 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
120.210 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Society International
Mit 27 gestorben: Cindy Crawford trauert um Sohn
96.211 mal gelesen
Cindy Crawford muss um ihren Sohn Presley Gerber trauern: Der 27-Jährige starb in einer ...
Kolumnen
Wenn Volksparteien nichts ändern, wird‘s ER tun
1755 mal kommentiert
Wenn die „großen, alten Volksparteien“ nicht verstehen, dass das Volk sich geändert hat, beerbt ...
Innenpolitik
Grüne nennen sich die „Alternative“ für Österreich
1515 mal kommentiert
Grünen-Chefin Leonore Gewessler blickt hoffnungsfroh in den Herbst.
Außenpolitik
CDU-Krise: Merz kündigt radikale Kurskorrektur an
1061 mal kommentiert
Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gab am Montagnachmittag  nach der Landtagswahl ...
Mehr Österreich
Härterer Kurs
38.000 Menschen seit Jänner 2024 abgeschoben
Nach Unfall mit Bus
Kind ist außer Lebensgefahr, aber Sorgen bleiben
Bundestierschutzpreis
Höchste Auszeichnung für Tierschutz-Helden
Mitarbeiterin im Fokus
Hausdurchsuchung bei Wiener Einwanderungsbehörde
4,49 Mio. Katholiken
Rückgang bei Austritten, doch Kirche schrumpft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf