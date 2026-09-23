USA sehen vorerst von neuen Angriffen im Jemen ab

Mehrere Tote bei Angriffen auf Hafenstadt

Die Houthi nahmen bei einer Blitzoffensive weitere Teile der jemenitischen Westküste ein und verschafften sich damit noch besseren Zugriff auf die Meerenge Bab al-Mandab am Eingang zum Roten Meer. Derzeit führen Regierungstruppen und ihre Verbündeten, darunter auch Saudi-Arabien, weiter heftige Gefechte gegen die Houthi im Jemen. Bei einem saudi-arabischen Angriff auf die Hafenstadt Mokka kamen zuletzt mindestens sieben Menschen ums Leben. Unter den Todesopfern waren auch zwei Kinder. Sechs weitere Menschen wurden verletzt. Ein Houthi-naher Sender berichtete, dass Wohnhäuser ins Visier genommen worden seien.