38.000 Menschen seit Jänner 2024 abgeschoben

Aktuell „Minuszuwanderung“

In Österreich könnte es heuer erstmals in diesem Jahrtausend weniger als 10.000 Asylanträge geben. Letztmals unter dieser Marke war man im Jahr 1997 geblieben. Im Juli stellten nur 244 Geflüchtete einen Erstantrag, im Juli 2025 waren es noch knapp 700. In Österreich gibt es aktuell eine „Minuszuwanderung“ – es reisen mehr Migranten aus als es Erstanträge gibt.