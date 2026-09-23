Bauernregel: Dieser Tag entscheidet über Winter

So wird das Wetter im Winter ... oder im ganzen Jahr?

Doch nicht alle Überlieferungen beziehen sich ausschließlich auf den Winter. Manchen Varianten zufolge sagt der Lostag das Wetter für das ganze kommende Jahr voraus. Auch schlechtes Wetter am 22. September bekam in früheren Generationen eine Bedeutung zugeschrieben. „Gewitter um Mauritius, bringt Schaden und Verdruss“, lautet ein anderer Spruch.