Bauernregel: Dieser Tag entscheidet über Winter

Der 22. September soll vorhersagen, wie der Winter wird. Glaubt man einer alten Bauernregel rund um den sogenannten Mauritiustag, bedeutet das wohl gute Wetter-Nachrichten für die kommenden Monate.
Ein „freundlicher und klarer“ Himmel am 22. September soll bedeuten, dass die kommenden Monate besonders windreich werden. „Ist Sankt Martin hell und klar, stürmt der Winter, das ist wahr“, lautet ein alter Spruch, „Zeigt sich klar Mauritius, viele Stürm‘ er bringen muss“, ein anderer.
Wenig Wind laut Mauritiustag
Schenkt man der Bauernregel Glauben, sollten wir diesen Winter vom Wind verschont bleiben – denn so „hell und klar“, wie es der Lostag fordert, war es am Dienstag nicht. Im Gegenteil zogen Schauer und Wolken durch das ganze Land.
So wird das Wetter im Winter ... oder im ganzen Jahr?
Doch nicht alle Überlieferungen beziehen sich ausschließlich auf den Winter. Manchen Varianten zufolge sagt der Lostag das Wetter für das ganze kommende Jahr voraus. Auch schlechtes Wetter am 22. September bekam in früheren Generationen eine Bedeutung zugeschrieben. „Gewitter um Mauritius, bringt Schaden und Verdruss“, lautet ein anderer Spruch.
Mittwoch bringt kalendarischen Herbstbeginn
Am 23. September findet zudem der kalendarische Herbstbeginn statt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verabschiedete sich der Sommer also auch astronomisch – Meteorologisch hat der Herbst bereits am 1. September begonnen.
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