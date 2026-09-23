Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mauritius-Lostag

Bauernregel: Dieser Tag entscheidet über Winter

Wetter
23.09.2026 12:17
Wie wird das Wetter in den kommenden Monaten? Eine alte Bauernregel soll Klarheit schaffen.
Wie wird das Wetter in den kommenden Monaten? Eine alte Bauernregel soll Klarheit schaffen.(Bild: finecki - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der 22. September soll vorhersagen, wie der Winter wird. Glaubt man einer alten Bauernregel rund um den sogenannten Mauritiustag, bedeutet das wohl gute Wetter-Nachrichten für die kommenden Monate.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ein „freundlicher und klarer“ Himmel am 22. September soll bedeuten, dass die kommenden Monate besonders windreich werden. „Ist Sankt Martin hell und klar, stürmt der Winter, das ist wahr“, lautet ein alter Spruch, „Zeigt sich klar Mauritius, viele Stürm‘ er bringen muss“, ein anderer.

Wenig Wind laut Mauritiustag
Schenkt man der Bauernregel Glauben, sollten wir diesen Winter vom Wind verschont bleiben – denn so „hell und klar“, wie es der Lostag fordert, war es am Dienstag nicht. Im Gegenteil zogen Schauer und Wolken durch das ganze Land.

Lesen Sie auch:
Die Felder sind vertrocknet, der Boden steinhart. Kommt es nun zu starken Regenfällen, würde das ...
Ein wahrer Kern
Bauernregel: Warum starker Regen jetzt fatal wäre
05.08.2026
„Donnert‘s noch ...“
Was uns der September über den Winter verrät
09.09.2026

So wird das Wetter im Winter ... oder im ganzen Jahr?
Doch nicht alle Überlieferungen beziehen sich ausschließlich auf den Winter. Manchen Varianten zufolge sagt der Lostag das Wetter für das ganze kommende Jahr voraus. Auch schlechtes Wetter am 22. September bekam in früheren Generationen eine Bedeutung zugeschrieben. „Gewitter um Mauritius, bringt Schaden und Verdruss“, lautet ein anderer Spruch.

Mittwoch bringt kalendarischen Herbstbeginn
Am 23. September findet zudem der kalendarische Herbstbeginn statt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verabschiedete sich der Sommer also auch astronomisch – Meteorologisch hat der Herbst bereits am 1. September begonnen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wetter
23.09.2026 12:17
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linke in Berlin
Türkische Wurzeln
Diese Frau könnte Berlins Bürgermeisterin werden
Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
192.348 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
120.210 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Society International
Mit 27 gestorben: Cindy Crawford trauert um Sohn
96.211 mal gelesen
Cindy Crawford muss um ihren Sohn Presley Gerber trauern: Der 27-Jährige starb in einer ...
Kolumnen
Wenn Volksparteien nichts ändern, wird‘s ER tun
1755 mal kommentiert
Wenn die „großen, alten Volksparteien“ nicht verstehen, dass das Volk sich geändert hat, beerbt ...
Innenpolitik
Grüne nennen sich die „Alternative“ für Österreich
1515 mal kommentiert
Grünen-Chefin Leonore Gewessler blickt hoffnungsfroh in den Herbst.
Außenpolitik
CDU-Krise: Merz kündigt radikale Kurskorrektur an
1061 mal kommentiert
Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gab am Montagnachmittag  nach der Landtagswahl ...
Mehr Wetter
Bis zu 22 Grad!
Sonnige Wochenmitte, bevor der Regen zurückkommt
Schauer ziehen ab
Klar und kühl: Das bringt die Nacht auf Mittwoch
Es wird wechselhaft
Regenjacke einpacken, Sonnenbrille nicht vergessen
Wind bläst weiter
Kuschelwetter! So kalt wird die Nacht auf Dienstag
Front zieht auf
Regen im Anmarsch: Hier wird es in der Nacht nass
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf