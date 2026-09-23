Diese Trainerstars geben ihr Debüt bei Topnationen

Roberto Mancini: Rückkehrer als dritte Wahl

Zur erstmaligen Verpflichtung eines ausländischen Nationaltrainers ist es in Italien noch nicht gekommen. Der vierfache Weltmeister griff dafür wieder auf Roberto Mancini zurück, der mit dem EM-Titel 2021 für den großen Lichtblick in den vergangenen zwölf Jahren ohne WM-Teilnahme gesorgt hatte. Seine zweite Amtszeit begann mit einer öffentlichen Entschuldigung. Schließlich hat der 61-Jährige im eigenen Land einiges gutzumachen, nachdem er 2023 den Posten des Commissario Tecnico für eine lukrative Anstellung in Saudi-Arabien aufgegeben hatte.