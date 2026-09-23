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Frage des Tages

David Alaba zu Udinese: Der richtige Schritt?

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23.09.2026 12:19
ÖFB-Kapitän David Alaba wird womöglich bald in Italien für den Traditionsverein Udinese Calcio ...
ÖFB-Kapitän David Alaba wird womöglich bald in Italien für den Traditionsverein Udinese Calcio auflaufen.(Bild: GEPA)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Wenn man den Berichten Glauben schenken will, könnte Österreichs Fußball-Aushängeschild David Alaba bald in der Serie A für Udinese Calcio auf Trophäenjagd gehen. Unsere Frage des Tages vom 23. September lautet: „David Alaba zu Udinese in die italienische Serie A: Der richtige Schritt?“

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Was halten Sie von diesem Transfer? Wo sehen Sie die Vor- und wo die Nachteile für Österreichs erfolgreichsten Kicker? Kann David Alaba nach den zahlreichen Verletzungen der letzten Zeit hier wieder zu alter Form finden? Wie wird sich der Wechsel auf seine Rolle im Nationalteam auswirken?

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