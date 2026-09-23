David Alaba zu Udinese: Der richtige Schritt?

Ihre Meinung zählt!

Was halten Sie von diesem Transfer? Wo sehen Sie die Vor- und wo die Nachteile für Österreichs erfolgreichsten Kicker? Kann David Alaba nach den zahlreichen Verletzungen der letzten Zeit hier wieder zu alter Form finden? Wie wird sich der Wechsel auf seine Rolle im Nationalteam auswirken?



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