OGH: Golduhren-Urteil gegen Benko rechtskräftig

Auch bei der Verhandlung am Dienstag ging es um betrügerische Krida: Benko wurde deswegen bereits im Vorjahr verurteilt. Dabei ging es um eine Schenkung von 300.000 Euro an seine Mutter, für die es bereits einen rechtskräftigen Schuldspruch des Obersten Gerichtshofes gab. Hinzu kam ein Schuldspruch hinsichtlich einer Mietvorauszahlung von rund 360.000 Euro für eine Villa auf der Innsbrucker Hungerburg. Bei dieser Verhandlung fasste Benko 30 Monate unbedingte Haft aus – nicht rechtskräftig.