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Neutor-Sperre

Wirtschaftskammer kritisiert Verkehrspolitik

Salzburg
22.09.2026 20:00
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Symbol(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Es hagelt Kritik seitens der Wirtschaftskammer: Mit der Neutorsperre herrsche endgültige Verwirrung bei den Menschen, die die Salzburger Altstadt erreichen wollen. Die Stadtregierung kommuniziere die Verkehrsumstellungen nicht ausreichend. Sogar die Polizei habe falsch informiert...

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Lokale Betriebe leiden unter der mangelnden Kommunikation seitens der Stadtregierung. Mehrere Baustellen an zentralen Verkehrspunkten, die mittlerweile ausgelaufenen Sommer-Beschränkungen für Autofahrer und nun die Neutorsperre, die seit dem 14. September gilt. Viele Menschen kennen sich nicht mehr aus und würden die Altstadt und damit auch lokale Betriebe daher meiden, so die Wirtschaftskammer Salzburg in einer Aussendung. 

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Vor allem durch die Neutor-Sperre gibt es Verkehrsbeschränkungen und Umleitungen für den öffentlichen Verkehr, aber auch für Autofahrer. Die Altstadt bleibe dennoch weiterhin gut erreichbar, hält die Wirtschaftskammer fest. 

Unrichtige Informationen der Polizei
Besonders prekär sei die nicht übereinstimmende Kommunikation seitens der Behörden. „Der Wirtschaftskammer wurden Fälle geschildert, in denen selbst bei Verkehrskontrollen unrichtige Informationen durch die Polizei über die geltenden Regelungen vermittelt wurden“, heißt es.

Auch im Alltag sei zu beobachten, dass es an Verkehrskontrollen mangelte – etwa am Ferdinand-Hanusch-Platz. Ab der Kreuzung nach der Staatsbrücke darf nur Ziel- und Quellverkehr nach rechts in Richtung Müllnerhügel abbiegen. Wie die „Krone“ berichtete, wird das aber oft missachtet. 

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