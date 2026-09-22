Wirtschaftskammer kritisiert Verkehrspolitik

Lokale Betriebe leiden unter der mangelnden Kommunikation seitens der Stadtregierung. Mehrere Baustellen an zentralen Verkehrspunkten, die mittlerweile ausgelaufenen Sommer-Beschränkungen für Autofahrer und nun die Neutorsperre, die seit dem 14. September gilt. Viele Menschen kennen sich nicht mehr aus und würden die Altstadt und damit auch lokale Betriebe daher meiden, so die Wirtschaftskammer Salzburg in einer Aussendung.