Landwirt (59) bei Unfall auf Feld tödlich verletzt

Schrecklicher Unfall in Lochen am See (Oberösterreich): Ein 59-jähriger Mann wurde in einem sogenannten Ladewagen eingeklemmt und dabei tödlich verletzt. Wie es zu dem Drama kommen konnte, ist vorerst noch unklar. Die Ermittlungen laufen.
Die Rettungskräfte in der Innviertler Gemeinde wurden am Montag um 17.40 Uhr alarmiert. Eine Person war eingeklemmt worden. Auf dem Feld in Lochen war schnell klar, dass der Unfall schrecklich verlaufen war.
In Ladewagen eingeklemmt
Der 59-jährige Landwirt war bei Arbeiten auf dem Feld in einen Ladewagen – das ist landwirtschaftlicher Anhänger, der zum Aufnehmen, Zerkleinern und Transportieren von Futter wie Gras, Heu oder Stroh dient – eingeklemmt worden. Dabei wurde der Mann tödlich verletzt.
Das Kriseninterventionsteam eilte zur Unfallstelle, um den Angehörigen und den Rettungskräften beizustehen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.