Landwirt (59) bei Unfall auf Feld tödlich verletzt

In Ladewagen eingeklemmt

Der 59-jährige Landwirt war bei Arbeiten auf dem Feld in einen Ladewagen – das ist landwirtschaftlicher Anhänger, der zum Aufnehmen, Zerkleinern und Transportieren von Futter wie Gras, Heu oder Stroh dient – eingeklemmt worden. Dabei wurde der Mann tödlich verletzt.