Suche nach vermisster Person an der Salzach

Derzeit wird bei Oberndorf an der Salzach (Salzburg) nach einer mutmaßlich vermissten Person gesucht. Aufmerksame Passanten hatten Kleidungsstücke am Ufer gemeldet.
Konkrete Hinweise, ob sich tatsächlich eine Person im Wasser befindet, gibt es derzeit nicht. Grund für die Suchaktion war lediglich das Auffinden von Kleidungsstücken am Ufer der Salzach.
Wasserrettung, Feuerwehr und Polizei nahmen den Hinweis aber dennoch äußerst ernst. Seit rund einer Stunde sind sie in dem Gebiet mit einer aufwendigen Suche beschäftigt.
Auch Oberndorfs Bürgermeister Georg Djundja meldete sich über die sozialen Medien. Er teilte ein Video des Sucheinsatzes.
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